Росіяни обстріляли православний храм Нікополя під час літургії: церкву зруйновано (відео)

Пошкоджений росіянами храм був збудований у 1912 році

В четвер, 12 вересня, внаслідок чергового російського обстрілу у Нікополі загорівся та був фактично знищений храм на честь ікони Божої Матері "Знамення" Криворізької єпархії УПЦ (МП). Влучення в храм відбулося під час Божественної літургії.

Сталося це приблизно о 10 ранку, Про це повідомили в Інформаційно-просвітницькому відділі УПЦ.

"Під час співу Херувимської пісні за Божественною літургією снаряд влучив в дах храму, внаслідок чого розпочалась пожежа. Попри старання рятувальників-вогнеборців, що прибули на місце горіння, були вщент зруйновані церковна покрівля, купольна частина та знищене внутрішнє оздоблення храму", — йдеться у повідомленні пресслужби єпархії.

У результаті обстрілу пошкоджень від осколків зазнала церковна брама. Також були вибиті вікна у самій будівлі храму.

"Храм у Нікополі що пережив першу та другу світові війни нищить російська артилерія.", — написав у Фейсбуці Ігумен Меркурій Скороход.

Пошкоджений росіянами храм був збудований у 1912 році. Він пережив навалу німецьких окупаційних військ, вистояв у часи радянського лихоліття і є архітектурною пам’яткою місцевого значення.

Нагадаємо, що Верховна Рада 20 серпня ухвалила закон про заборону діяльності церков, пов’язаних з Росією, який деякі могли сприйняти як "заборону УПЦ МП".

Раніше "Телеграф" розповів читачам, чи закриють храми цієї церкви в Україні.