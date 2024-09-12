Війна — день 932: росіяни намагаються повернути Курську область і запускають "шахеди" по Білорусі

Оперативно про головне за добу

Ситуація під Покровськом залишається напруженою, а окупанти посилюють тиск на південному фланзі у бік Курахового. Загалом за останню добу на Покровському та Курахівському напрямках сумарно було зафіксовано 52 бойові сутички, при цьому по всьому фронту їх нарахували 93. Ця цифра також є примітною, оскільки останніми тижнями їх стабільно було понад сотню. Це можна пов’язати з активацією російських солдатів у Курській області, де вони могли розпочати наступ з метою вибити ЗСУ за межі держкордону.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 12 вересня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Росіяни запустили велику кількість дронів, але частина їх полетіла на територію Білорусі.

Про те, що відбувалося 9 вересня, читайте у трансляції: Війна — день 929: росіяни тиснуть під Покровськом і змінюють тактику обстрілів

З ситуацією в Україні за 10 вересня ви можете ознайомитися в цьому матеріалі: Війна — день 930: Покровський напрямок вже не "гарячий", а в Росії нова зброя з Ірану

Про новини та події 11 вересня ми розповідали тут: Війна — день 931: росіяни "буксують" під Покровськом і намагаються оточити Вугледар