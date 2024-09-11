"Ситуація погіршилася": у Курській області росіяни розпочали активний штурм, що зараз відбувається (карта боїв)

Багато експертів, зокрема, на Заході, почали активно форсувати тему з "котлом" для росіян у Глушківському районі

Російські війська розпочали активні штурмові дії в Курській області. Вони переправили бронетехніку через Сейм, а потім через дрібніші річки.

Про це повідомляє проект DeepState. Там опублікували оновлену карту бойових дій.

"Справді, ситуація на лівому фланзі нашого угруповання на Курщині погіршилася", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще один удар стався з нещодавно втраченого Коренево на Снагость. Аналітики додали, що багато експертів, зокрема, на Заході, почали активно форсувати тему з "котлом" для росіян у Глушківському районі. Тим часом річку Сейм стали вважати "дружнім підрозділом", який воює проти окупантів із українцями.

Довідка: 29 серпня ворог захопив село Кореневе у Курській області Росії.

У той же час, фахівці проекту зафіксували рух броньованої колони росіян з Коренево у напрямку Снагості, а також активні бойові дії на тій ділянці.

Зазначається також, що російські окупанти просунулися біля Маринівки, в Українську та околицях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Міністерстві закордонних справ України назвали мету операції у Курській області.