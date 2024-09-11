"Ситуация ухудшилась": в Курской области россияне начали активный штурм, что сейчас происходит (карта боев)

Многие эксперты, в частности, на Западе, начали активно форсить тему с "котлом" для россиян в Глушковском районе

Российские войска начали активные штурмовые действия в Курской области. Они переправили бронетехнику через Сейм, а затем через более мелкие реки.

Об этом сообщает проект DeepState. Там опубликовали обновленную карту боевых действий.

"Действительно, ситуация на левом фланге нашей группировки на Курщине ухудшилась", — говорится в сообщении.

Отмечается, что еще один удар произошел с недавно потерянного Коренево на Снагость. Аналитики добавили, что многие эксперты, в частности, на Западе, начали активно форсить тему с "котлом" для россиян в Глушковском районе. Тем временем реку Сейм стали считать "дружеским подразделением", которое воюет против оккупантов с украинцами.

Справка: 29 августа враг захватил село Коренёво в Курской области России.

В то же время специалисты проекта зафиксировали движение бронированной колонны россиян из Коренево в направлении Снагости, а также активные боевые действия на том участке.

Отмечается также, что российские оккупанты продвинулись возле Мариновки, в Украинске и окрестностях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Министерстве иностранных дел Украины назвали цели операции в Курской области.