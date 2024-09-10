РосСМИ сообщили о начале контрнаступления в Курской области: Минобороны РФ молчит (карта)

Эта информация требует подтверждения

Российские СМИ и Telegram-каналы сообщают о начале контрнаступления войск РФ в Курской области. Отмечается, что уже якобы отбиты несколько сел.

Так, Telegram-канал Mash сообщил, что российские войска якобы оттеснили Вооруженные силы Украины из села Гордеевка в Кореневском районе. Отмечается, что за сутки россиянам якобы удалось "освободить 10+ км территории". При этом не уточняется, о чем именно идет речь — о продвижении на это расстояние или занятии 10 квадратных километров территории.

По данным канала, операцию провели военные 155-й бригады морской пехоты ВС РФ. Отмечается, что россияне зашли в Гордеевку с четырёх сторон: сел Коренево, Кульбаки, Мартыновка, а также поселка Нечаев. Также сообщается, что ВС РФ также якобы наступают в районах Апанасовки и Мартыновки.

В свою очередь Telegram-канал "Суджа Родная" пишет, что российские военные наступают в районе Коренево, Снагости и Вишневки и из района Апанасовки, а также в районе села Борки в Суджанском районе. Также отмечается, что главным направлением атаки россиян, вероятно, будет село Любимовка.

Кроме того, канал опубликовал карту, на которой обозначены направления вероятной атаки ВС РФ. При этом Минобороны России не комментировало эту информацию.

Стоит отметить, что официальных комментариев от украинских военных о якобы атаках россиян в Курской области пока не поступало. Поэтому эта информация может не соответствовать действительности и требует подтверждения.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина многого достигла во время своего наступления в Курской области России. Однако, по его словам, сложно сказать, как будет развиваться ситуация дальше.