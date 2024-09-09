"Путину пофиг, но…": социолог Головаха объяснил важность Курской операции

Эта операция повысила уважение наших западных друзей к Украине

Не признанному на Западе президенту РФ Владимиру Путину совершенно безразлично, что Силы обороны Украины перенесли боевые действия на территорию государства-агрессора, однако наступление ВСУ в Курской области имеет важное значение для самих украинцев.

Об этом "Телеграфу" рассказал директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха.

Больше читайте на сайт "Телеграф" в интервью: "Разрушение экономики РФ начнется в 2026 году. Нам нужно продержаться: социолог Евгений Головаха, ч. II" .

Эксперт согласился с мнением, что в Киеве надеялись на смену настроений в РФ, однако не ожидали, что Путину будет "абсолютно пофиг" операция ВСУ в Курской области, поэтому она не станет первым шагом к прекращению войны.

– Не ожидали. Ему нужен Покровск. Но! Этой операцией мы подняли дух собственного населения. На чем построены все человеческие отношения? На уважении или не уважении. Это главный фактор, ради чего люди вступают в социальные отношения. Если есть уважение, человек себя чувствует хорошо, если его не уважают, он чувствует себя очень плохо.

Так же и страны: если к ним относятся с уважением, то им лучше. И эта операция повысила уважение наших западных друзей. Они стали его понемногу терять.

Они уже привыкли к тому, что мы два с половиной года воюем со страной-монстром. Теперь они поняли, что не все так просто. Потому это поднимает самоуважение, внешнее уважение, а отсюда и поднимает потенциал нашей победы. Это психологически принципиальный фактор, – подчеркнул Евгений Головаха.

Напомним, ранее социолог назвал "Телеграфу" две главные эмоции украинцев во время войны.