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"Путіну пофіг, але…": соціолог Головаха пояснив важливість Курської операції

Автор
Ігор Тимофєєв
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Автор
Володимир Путін
Володимир Путін. Фото Фото Getty Images

Ця операція підвищила повагу наших західних друзів до України

Не визнаному на Заході президенту РФ Володимиру Путіну геть байдуже, що Сили оборони України перенесли бойові дії на територію держави-агресора, однак наступ ЗСУ в Курскій області має важливе значення для самих українців.

Про це "Телеграфу" розповів директор Інституту соціології НАН України Євген Головаха.

Більше читайте на сайт "Телеграф" в інтерв’ю: "Руйнація економіки РФ почнеться в 2026 році. Нам треба протриматись: соціолог Євген Головаха, ч. II".

Експерт погодився з думкою, що у Києві сподівалися на зміну настроїв у РФ, однак не очікували, що Путіну буде "абсолютно пофіг" операція ЗСУ в Курській області, тому вона не стане першим кроком до припинення війни.

– Не очікували. Йому потрібен Покровськ. Але! Цією операцією ми підняли дух власного населення. На чому побудовані всі людські стосунки? На повазі або не повазі. Це головний чинник, заради чого люди вступають в соціальні відносини. Якщо є повага, людина себе почуває добре, якщо її не поважають, то вона почуває себе дуже погано.

Так само і країни: якщо до них ставляться з повагою, то їм краще. І ця операція підвищила повагу до нас наших західних друзів. Вони стали її потроху втрачати.

Вони якось вже звикли до того, що ми два з половиною роки воюємо з країною-монстром. А тепер вони зрозуміли, що не все так просто. Тому це піднімає самоповагу, зовнішню повагу, а звідси й піднімає потенціал нашої перемоги. Це психологічно важливий фактор, – наголосив Євген Головаха.

Нагадаємо, раніше соціолог назвав "Телеграфу" дві головні емоції українців під час війни.

Теги:
#Володимир Путін #Курська область #Євген Головаха #наступ ЗСУ