Росіяни окупували ще один населений пункт: де їм удалося просунутися (карта боїв)

Просування окупантів зафіксовано одразу біля кількох населених пунктів

Російські загарбники мають успіх у Донецькій області, де точаться бої. Ворогу вдалося окупувати одне село, а також просунутися одразу біля кількох населених пунктів.

Про це у четвер, 12 вересня, повідомляють аналітики проекту DeepState у своєму Telegram-каналі. Водночас було опубліковано оновлену карту боїв.

"Ворог окупував Лісівку, а також просунувся біля Лісівки, Кліщіївки, Невельського, в Українці та околицях. Уточнено район Калинівки", – йдеться у повідомленні.

До цього аналітики інформували, що противник просунувся біля Маринівки, в Українці та околицях. Ще за день до цього було зафіксовано поступ у Красногорівці, біля Новогродівки та Вугледару.

Також у вересні війська РФ захопили Водяне та просунулися у Гродівці.

Як повідомляли в Генштабі, на Покровському напрямку з початку доби 11 вересня в районах населених пунктів Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоолександрівки, Гродівки, Новотроїцького, Новогродівки, Селідова та Михайлівки українські війська відобразили 30 наступальних та штурмових дій ворога.

За попередніми даними, ворог втратив 276 людей живої сили, також знищено два танки, дві артилерійські системи, дві бойові броньовані машини, сім автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки противника. Ще один танк, дві бойові броньовані машини та одна артсистема ворога пошкоджена.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку вересня головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що українським військовим вдалося зупинити просування російських окупантів на Покровському напрямку. Він наголосив, що обрана Україною стратегія працює. Також головком додав, що кількість артилерійських обстрілів, а також інтенсивність настання зменшилась.