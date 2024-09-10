Росіяни просуваються на Покровському напрямку: де зафіксовано успіх армії РФ (карта)

Запеклі бої продовжуються

Російська армія продовжує атакувати українські території і має певні успіхи на одному з найгарячіших напрямків — Покровському. Зафіксовано просування росіян в Донецькій області.

Як зазначає аналітичний портал DeepStatе, уточнено лінію зіткнення біля Торецька.

Також зафіксовано просування російської армії біля Новогродівки на Покровському напрямку, місто частково під окупацією. Є успіхи у загарбників у напрямку Красногорівки та Вугледару.

Як пише Інститут вивчення війни (ISW), російські війська, станом на 9 вересня, також просунулися вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Водночас українські бійци завдають ударів по російських військах у центрі Макіївки (на південний захід від Сватового) та на північний захід від Піщаного (на південний схід від Куп’янська).

Російська армія також заявляла про розширення захоплених територій біля Синівки на північний схід від Куп’янська та в районі Невського на південний захід від Сватового.

Проте, за словами голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, Синьківка залишається спірною "сірою зоною".

Також ISW пише про просування окупантів біля Часового Яру, зокрема, на захід Калинівки. Щодо боїв біля Торецька аналітики кажуть про посилення наступу російської армії, але без успіхів станом на вечір 9 вересня.

Раніше "Телеграф" розповідав, що РФ атакувала Сили оборони хімічними боєприпасами, що про них відомо.