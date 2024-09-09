Цифри вражають: РФ атакувала Сили оборони хімічними боєприпасами, що про них відомо (відео)

Росія грубо порушує правила ведення війни

Російські війська продовжують застосовувати проти українських бійців заборонені до використання під час війни боєприпаси. Мовиться про речовини К-51 иа РГ-ВО.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на заяву Генштабу ЗСУ. Також розповіли, що відомо про небезпечні боєприпаси.

"Поруч зі звичайними засобами вогневого ураження противник застосовує боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами, такі як К-51 та РГ-ВО, які є засобами боротьби із заворушеннями та заборонені для використання у якості засобів ведення війни. Також є значна частка боєприпасів, що містять небезпечні хімічні сполуки невстановленого типу", – повідомили у Генштабі.

За серпень подібних випадків зафіксовано 447. А загалом за період з 15 лютого 2023 року по 24 серпня поточного року таких випадків нарахували 4035.

У Генштабі наголосили, що цим Росія грубо порушує правила ведення війни, ігнорує норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.

Граната К-51 — що відомо

З відкритих джерел відомо, що К-51 — радянська ручна аерозольна "сльозогінна" граната нелетальної дії. Розроблена в 1970-ті роки в СРСР.

Вплив гранати К-51 порівняно з гранатами для розгону демонстрантів значно вищий, оскільки вона була створена для військових та спеціальних служб. Після початку горіння запалу відбувається реакція всередині гранати; речовина, що горить, підвищує тиск усередині корпусу і вибиває дно гранати, розпорошуючи хмару хімічної речовини.

Слід зазначити, що застосування хімічних засобів боротьби з заворушеннями (зокрема, речовин сльозогінної дії) заборонено Конвенцією про хімічну зброю та Женевським протоколом 1925 року.

Додамо, США офіційно звинуватили російський терористичний режим у порушенні міжнародної заборони на використання хімічної зброї у бойових діях. Росія використовує на фронті хлорпікрин та інші гази, які зазвичай використовуються під час боротьби з масовими заворушеннями, зробивши це офіційним методом війни в Україні.

Раніше "Телеграф" писав, чим РФ найчастіше б’є по мирних українцях.