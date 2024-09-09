Іран підтвердив передачу ракет Росії: що це за зброя

Найімовірніше, Іран відправив до Москви ракети Fath-360. Однак точного підтвердження цієї інформації немає

В Ірані визнали надання Росії балістичних ракет для війни в Україні. Коментар із цього приводу дав член комітету з національної безпеки парламенту Бахшаїш Ардестані.

Про це пише Iran International. Швидше за все йдеться про балістичні ракети Fath-360. Росіяни можуть їх використовувати для ударів по позиціях ЗСУ на сході або запускати їх по прифронтових містах.

Він заявив, що країна "вимушена" здійснювати бартер із Росією. Москва дає Ірану сою та пшеницю, а натомість отримує ракети та дрони.

За словами Ардестані, Європа знає стратегічну позицію офіційного Тегерану. На питання про те, чи зможе передача цих ракет призвести до посилення санкцій проти Ірану, чиновник відповів: "Гірше, ніж зараз, бути не може. Ми даємо ракети "Хезболлі", ХАМАСу та "Хашд аш-Шаабі", то чому б не дати їх Росії?"

Що таке Fath-360

Розроблені в Ірані ракети Fath-360 класу "земля-земля" малої дальності мають діаметр 300 мм, вага — 850-1100 кілограмів.

Бойова частина ракети складає 150 кілограмів. Заявлений радіус дії – 75-120 кілометрів. Швидкість польоту – 4 Мах.

Fath-360 є зменшеною копією більш далекобійних іранських ракет Fateh-110.

Ці ракети російська армія може застосовувати саме в боях на сході: бити ними за позиціями ЗСУ або по прифронтових містах, як Покровськ, Суми та Харків.

фото Фото: Defense Express

Це досить небезпечна зброя, складна для перехоплення, швидка та точна.

Нагадаємо, що 6 вересня газета The Wall Street Journal написала, що Іран відправив балістичні ракети малої дальності до Росії. Про це США повідомили своїх союзників.

Видання The Times пізніше повідомило, що Росія отримала від Ірану понад 200 балістичних ракет. На тлі цієї інформації МЗС України звернулося до Ірану, попередивши про "руйнівні наслідки" для двосторонніх відносин.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за даними Інституту вивчення війни, Росія планує закуповувати балістичні ракети у своїх іранських та північнокорейських поплічників. Вони можуть бути ефективнішими для терору українських міст. Росіяни зазнають дефіциту балістичних ракет, боротися з якими українській ППО вкрай складно.