Иран подтвердил передачу ракет России: что это за оружие, фото

Скорее всего, Иран отправил в Москву ракеты Fath-360. Однако точного подтверждения этой информации нет

В Иране признали предоставление России баллистических ракет для войны в Украине. Комментарий по этому поводу дал член комитета по национальной безопасности парламента Бахшаиш Ардестани.

Об этом пишет Iran International. Скорее всего речь идет о баллистических ракетах Fath-360. Россияне могут их использовать для ударов по позициям ВСУ на востоке или запускать их по прифронтовым городам.

Он заявил, что страна "вынуждена" осуществлять бартер с Россией. Москва дает Ирану сою и пшеницу, а взамен получает ракеты и дроны.

По словам Ардестани, Европа знает стратегическую позицию официального Тегерана. На вопрос о том, сможет ли передача этих ракет привести к ужесточению санкций против Ирана, чиновник ответил: "Хуже, чем сейчас, быть не может. Мы даем ракеты "Хезболле", ХАМАСу и "Хашд аш-Шааби", то почему бы не дать их россии?"

Что такое Fath-360

Разработанные в Иране ракеты Fath-360 класса "земля-земля" малой дальности имеют диаметр 300 мм, вес — 850-1100 килограммов.

Боевая часть ракеты составляет 150 килограммов. Заявленный радиус действия — 75-120 километров. Скорость полета — 4 Мах.

Fath-360 является уменьшенной копией более дальнобойных иранских ракет Fateh-110.

Эти ракеты российская армия может применять именно в боях на востоке: бить ими по позициям ВСУ или по прифронтовым городам, как Покровск, Сумы и Харьков.

фото Фото: Defense Express

Это довольно опасное оружие, сложное для перехвата, быстрое и точное.

Напомним, что 6 сентября газета The Wall Street Journal написала, что Иран отправил баллистические ракеты малой дальности в Россию. Об этом США уведомили своих союзников.

Издание The Times позже сообщило, что Россия получила от Ирана более 200 баллистических ракет. На фоне этой информации МИД Украины обратился к Ирану, предупредив о "разрушительных последствиях" для двусторонних отношений.

Ранее "Телеграф" писал, что по данным Института изучения войны, Россия планирует закупать баллистические ракеты у своих иранских и северокорейских приспешников. Они могут быть более эффективными для террора украинских городов. Россияне испытывают дефицит баллистических ракет, бороться с которыми украинской ПВО крайне сложно.