Цифры впечатляют: РФ атаковала Силы обороны химическими боеприпасами, что о них известно (видео)

Россия грубо нарушает правила ведения войны

Российские войска продолжают применять против украинских бойцов запрещенные к использованию во время войны боеприпасы. Речь идет о веществах К-51 иа РГ-ВО.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на заявление Генштаба ВСУ. Также рассказали, что известно об опасных боеприпасах.

"Наряду с обычными средствами огневого поражения противник применяет боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами, такие как К-51 и РГ-ВО, являющиеся средствами борьбы с беспорядками и запрещенные для использования в качестве средств ведения войны. Также есть значительная часть боеприпасов, содержащих опасные химические соединения неустановленного типа", – сообщили в Генштабе.

За август подобных случаев зафиксировано 447. В целом же за период с 15 февраля 2023 года по 24 августа текущего года таких случаев насчитали 4035.

В Генштабе подчеркнули, что этим Россия грубо нарушает правила ведения войны, игнорирует нормы и обязательства по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении.

Граната К-51 – что известно

Из открытых источников известно, что К-51 — советская ручная аэрозольная "слезоточивая" граната нелетального действия. Разработана в 1970-е годы в СССР.

Влияние гранаты К-51 по сравнению с гранатами для разгона демонстрантов значительно выше, поскольку она была создана для военных и специальных служб. После начала горения запала происходит реакция внутри гранаты; горящее вещество повышает давление внутри корпуса и выбивает дно гранаты, распыляя облако химического вещества.

Следует отметить, что применение химических средств борьбы с беспорядками (в частности веществ слезоточивого действия) запрещено Конвенцией о химическом оружии и Женевским протоколом 1925 года.

Добавим, что США официально обвинили российский террористический режим в нарушении международного запрета на использование химического оружия в боевых действиях. Россия использует на фронте хлорпикрин и другие газы, обычно используемые при борьбе с массовыми беспорядками, сделав это официальным методом войны в Украине.

Ранее "Телеграф" писал, чем РФ чаще всего бьет по мирным украинцам.