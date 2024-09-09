Не тільки операція на Курщині: у ЗСУ розповіли, як вдалося призупинити наступ росіян під Покровськом

РФ наступає й на інших напрямках

Наступ військ РФ на Покровському напрямку вдалося призупинити. Це стало можливим завдяки декільком факторам.

Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, пише РБК-Україна. За його словами, зокрема, на це вплинула операція ЗСУ в Курській області.

"Курська область про себе безперервно нагадує. І резерви, які могли залучити восени цього року на Покровську, ворог тягне на Курщину, хто б там що не говорив", — підкреслив Тимочко.

Водночас він зазначив, що бої також тривають і на інших напрямках. Тому, за словами Тимочко, росіяни не можуть зняти звідти необхідну кількість підрозділів та перекинути до Покровська.

"Другий момент і теж важливий, що дійсно ЗСУ там провели накопичення сил техніки, засобів. Крім цього і ворожий імпульс не міг бути до безкінечності", — заявив він.

Тимочко наголосив, що ворог наступав і планує наступати на лінії Вугледар — Курахове — Покровськ. За його словами, це є важливим моментом.

"Інакше, якщо тільки один Покровський напрямок, то вони розуміють, що є величезні шанси для того, що вони можуть бути або відрізані — оцей виступ на Покровськ, або в будь-якому випадку він може потрапити під серйозний вогневий контроль ЗСУ, зокрема артилерії. Оскільки ширина цього виступу (25 км) не дає їм можливості повністю прикривати свої сили в цьому виступі. Ми розуміємо, що по суті для навіть бригадного рівня ствольної артилерії — це абсолютно проста задача", — підсумував Тимочко.

Нагадаємо, 5 вересня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що українським військовим вдалося зупинити просування росіян на Покровському напрямку. За його словами, вибрана Україною стратегія працює.