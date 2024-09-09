Прорив у росіян на Донбасі: військовий оглядач пояснив, що відбулося у Гродівці та Водяному (карта)

Ворог не припиняє тиснути на Сили оборони України

Росіянам дійсно вдалося прорватися до центру Гродівки на Покровському напрямку, а також захопити село Водяне біля Вугледара. Проте наразі поки зарано говорити про "зраду".

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами ситуація на фронті змінюється 24/7.

"Коли угруповання кількістю 100 тисяч особового складу намагається наступати, то сьогодні ми його зупинили, завтра зупинили, післязавтра зупинили, а через тиждень вони знову проривають десь оборону. Тут немає сенсу посипати голову попелом і говорити, що є якась зрада. Минулого тижня росіянами дійсно було призупинено тиск по Гродівці та Новогродівці. Це було пов'язано з тим, що більшу частину своїх ресурсів вони перетягнули саме для формування південного флангу. І найбільш драматичні події насправді відбуваються саме там", — підкреслив експерт.

Коваленко зазначив, що біля Гродівки є просування росіян вглиб населеного пункту, який вони штурмують вже понад два тижні.За його словами, ворог не зменшував тиску, і так чи інакше повинен був в якийсь момент прорватися в сам центр населеного пункту.

Гродівка на мапі

Також Коваленко розповів, що наступ армії РФ у Водяному триває вже не перший тиждень. За його словами, в той час, як уся увага була приділена Покровському напрямку, в районі Вугледара у росіян також був розвиток доволі успішного просування.

"Водяне їм потрібно, щоб сформувати північне охоплення Вугледара. Після захоплення Водяного вони мають можливість одночасно вести наступальні дії на Вугледар з трьох сторін: з півдня, зі сходу та півночі. Тому для Вугледара виникає дійсно загрозлива ситуація. І найближчим часом ми можемо почути про початок більш інтенсивних наступальних дій саме на це місто", — заявив Коваленко.

Він зазначив, що допоки в українських військових є вихід до логістики на заході, вони можуть вийти з цього міста. Водночас, за словами екстерта, ще потрібно буде побачити, як саме ворог буде проводити свої наступальні дії та які будуть залучені ресурси для протидії росіянам.

Водяне на мапі

"Бо, наприклад, на Вугледар росіяни двічі організовували великий наступ. І обидва рази 155-та окрема бригада морської піхоти там була фактично знівельована в нуль. Як зараз будуть відбуватися події… буде набагато складніше відбивати наступ з трьох боків. Все залежить від того, як буде сформована оборона і які будуть залучені елементи протидії", — зазначив він.

Коваленко погодився з твердженням, що наразі поки зарано говорити про "зраду". Але, за його словами, ситуація в районі Вугледара дуже складна. Експерт наголосив, що в такій ситуації це місто поки що не опинялося.

Нагадаємо, аналітики порталу Deepstate повідомили про просування військ РФ у Гродівці в Покровському районі Донецької області. Також повідомляється, що ворог захопив Водяне біля Вугледара.

Раніше "Телеграф" писав, що, на думку начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, переломні події у війні Росії проти України ще не настали. Однак, вони вже близько.