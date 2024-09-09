"Мунфіш" встиг атакувати ракету: Сирський розповів про розслідування катастрофи F-16

Для навчання управлінню американськими винищувачами F-16 було відібрано найкращих українських льотчиків.

Розслідуванням катастрофи винищувача F-16 займається спеціальна комісія Міністерства оборони. Його результати будуть відомі всім вже найближчим часом.

Про це в інтерв’ю CNN заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він наголосив, що для навчання управлінню американськими винищувачами F-16 було відібрано найкращих льотчиків, які до цього літали на українській техніці.

"Звичайно, вони приїхали добре підготовленими, що підтвердили і наші партнери, і отримали всі допуски на експлуатацію цих літаків", — зазначив Сирський.

Відповідаючи на запитання, що спричинило катастрофу F-16, головнокомандувач ЗСУ повідомив, що розслідування проводить спеціальна комісія Міністерства оборони. За його словами, результати цього розслідування краху винищувача F-16 будуть відомі всім найближчим часом.

Також Сирський розповів, що загиблий льотчик Олексій "Мунфіш" Месь, який загинув за штурвалом F-16, встиг знищити дві ракети ворожих, а також атакувати одну ракету, використовуючи бортову зброю.

Головнокомандувач звернув увагу, що ефективність застосування цих літаків доведена результатами – знищенням чотирьох крилатих ракет парою F-16.

"Тож це, безумовно, посилить нашу обороноздатність, насамперед у боротьбі з крилатими ракетами", — запевнив головком ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомо про загиблий пілот F-16 "Мунфіш".