"Мунфиш" успел атаковать ракету: Сырский рассказал о расследовании катастрофы F-16

Для обучения управлению американскими истребителями F-16 были отобраны лучшие украинские летчики

Расследованием катастрофы истребителя F-16 занимается специальная комиссия Министерства обороны. Его результаты будут известны всем уже в ближайшее время.

Об этом в интервью CNN заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он подчеркнул, что для обучения управлению американскими истребителями F-16 были отобраны лучшие летчики, которые до этого летали на украинской технике.

"Конечно, они приехали хорошо подготовленными, что подтвердили и наши партнеры, и получили все допуски на эксплуатацию этих самолетов", — отметил Сырский.

Отвечая на вопрос, что стало причиной катастрофы F-16, главнокомандующий ВСУ сообщил, что расследование проводит специальная комиссия Министерства обороны. По его словам, результаты этого расследования крушения истребителя F-16 будут известны всем в ближайшее время.

Также Сырский рассказал, что погибший летчик Алексей "Мунфиш" Месь, который погиб за штурвалом F-16, успел уничтожить две вражеские ракеты, а также атаковать одну ракету, используя бортовое оружие.

Главнокомандующий обратил внимание, что эффективность применения этих самолетов доказана результатами — уничтожением четырех крылатых ракет парой F-16.

"Так что это, безусловно, усилит нашу обороноспособность, прежде всего в борьбе с крылатыми ракетами", — заверил главком ВСУ.

Напомним, ранее мы писали о том, что известно о погибшем пилоте F-16 "Мунфише".