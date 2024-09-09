Прорыв у россиян на Донбассе: военный обозреватель объяснил, что произошло в Гродовке и Водяном (карта)

Враг не перестает давить на Силы обороны Украины

Россиянам действительно удалось прорваться в центр Гродовки на Покровском направлении, а также захватить село Водяное возле Угледара. Однако пока рано говорить о "зраде".

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, ситуация на фронте меняется 24/7.

"Когда группировка количеством 100 тысяч личного состава пытается наступать, то сегодня мы ее остановили, завтра остановили, послезавтра остановили, а через неделю они снова прорывают где-то оборону. Здесь нет смысла посыпать голову пеплом и говорить, что есть какая-то зрада. На прошлой неделе россиянами действительно было приостановлено давление по Гродовке и Новогродовке. Это связано с тем, что большую часть своих ресурсов они перетащили именно для формирования южного фланга. И наиболее драматические события действительно происходят именно там", — подчеркнул эксперт.

Коваленко отметил, что возле Гродовки есть продвижение россиян вглубь населенного пункта, который они штурмуют уже более двух недель. По его словам, враг не сбавлял давления, и так или иначе должен был в какой-то момент прорваться в сам центр населенного пункта.

Гродовка на карте

Также Коваленко рассказал, что наступление армии РФ в Водяном продолжается уже не первую неделю. По его словам, в то время как все внимание было уделено Покровскому направлению, в районе Угледара у россиян также было развитие достаточно успешного продвижения.

"Водяное им нужно, чтобы сформировать северный охват Угледара. После захвата Водяного они имеют возможность одновременно вести наступательные действия на Угледар с трех сторон: с юга, с востока и севера. Поэтому для Угледара возникает действительно угрожающая ситуация. И в ближайшее время мы можем услышать о начале более интенсивных наступательных действий именно на этот город", — заявил Коваленко.

Он отметил, что пока у украинских военных есть выход к логистике на западе, они могут выйти из этого города. В то же время, по словам эксперта, еще предстоит увидеть, как именно враг будет проводить свои наступательные действия и какие будут привлечены ресурсы для противодействия россиянам.

Водяное на карте

"Ибо, например, на Угледар россияне дважды организовывали большое наступление. И оба раза 155-я отдельная бригада морской пехоты там была фактически нивелирована в ноль. Как сейчас будут происходить события… будет гораздо сложнее отражать наступление с трех сторон. Все зависит от того, как будет сформирована оборона и какие будут привлечены элементы противодействия", — отметил он.

Коваленко согласился с утверждением, что пока рано говорить о "зраде". Но, по его словам, ситуация в районе Угледара очень сложная. Эксперт подчеркнул, что в такой ситуации этот город еще не оказывался.

Напомним, аналитики портала Deepstate сообщили о продвижении войск РФ в Гродовке в Покровском районе Донецкой области. Также сообщается, что враг захватил Водяное возле Угледара.

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