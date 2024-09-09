Армия РФ могла захватить еще одно село на Донбассе: что происходит на фронте (карта боев)

С начала минувших суток произошло 148 боевых столкновений

В Украине начался 929-й день войны с армией РФ. За прошедшие сутки, 8 сентября, враг мог захватить населенный пункт в Донецкой области.

Аналитики портала Deepstate пишут, что продвижение вражеской армии есть также в Гродовке. Она находится в Покровском районе Донецкой области.

"Враг захватил Водяное и продвинулся в Гродовке", — говорится в сообщении.

Захватили Водяное

Продвижение в Гродовке

Что говорят в Генштабе

Генштаб ВСУ сообщил в Фейсбук, что с начала минувших суток произошло 148 боевых столкновений. Россияне произвели 2768 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием разных типов вооружения.

На Покровском направлении с начала суток в районах населенных пунктов Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроицкого, Гродовки, Новогродовки, Селидово, Мариновки и Михайловки отражены 29 наступательных и штурмовых действий врага. Еще семь боестолкновений продолжается. Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей. По предварительным данным, враг потерял 314 ликвидированных и раненых оккупантов, один попал в плен, также украинскими военнослужащими, уничтожены десять автомобилей и один БпЛА. Кроме того, поражены две гаубицы, два танка, один автомобиль и миномет.

На Купянском направлении Силы обороны отразили 13 атак противника в районе Синьковки, Степной Новоселки, Глушковки, Лозовой, Мясожаровки и Стельмаховки.

12 раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Невское, Новосадово, Торское, Диброва и Чернещина, в настоящее время идет два боестолкновения.

На Северском направлении в течение дня наши защитники отразили пять штурмовых действий врага в районах Верхнекаменского, Спорного и Григорьевки. Пока в трех локациях еще продолжаются бои.

На Краматорском направлении имели место восемь боевых столкновений. Активность оккупанты проявляли в районе Андреевки, Майского, Временного Яра, Белой Горы, Предтечиного и Клещиевки.

"Семь попыток противника потеснить наши подразделения оказались безуспешными, одна атака продолжается. Ситуация контролируемая", — говорится в сообщении.

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