Армія РФ могла захопити ще одне село на Донбасі: що відбувається на фронті (карта боїв)

З початку минулої доби відбулося 148 бойових зіткнень

В Україні розпочався 929-й день війни з армією РФ. Минулої доби, 8 вересня, ворог міг захопити населений пункт на Донеччині.

Аналітики порталу Deepstate пишуть, що просування ворожої армії є також в Гродівці. Воно знаходиться в Покровському районі Донецької області.

"Ворог захопив Водяне та просунувся в Гродівці", — йдеться у повідомленні.

Захопили Водяне

Просування у Гродівці

Що кажуть у Генштабі

Генштаб ЗСУ повідомив у Фейсбук, що з початку минулої доби відбулося 148 бойових зіткнень. Росіяни здійснили 2768 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

На Покровському напрямку з початку доби в районах населених пунктів Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки, Селідового, Маринівки та Михайлівки відбито 29 наступальних та штурмових дій ворога. Ще сім боєзіткнень триває. Наші війська вживають заходи з утримання визначених рубежів. За попередніми даними ворог втратив 314 ліквідованих та поранених окупантів, один потрапив у полон, також українськими військовослужбовцями, знищено десять автомобілів та один БпЛА. Окрім того, уражено дві гаубиці, два танки, один автомобіль та один міномет.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника в районі Синьківки, Степової Новосілки, Глушківки, Лозової, Мясожарівки та Стельмахівки.

12 разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку населених пунктів Невське, Новосадове, Торське, Діброва та Чернещина, на даний час точиться два боєзіткнення.

На Сіверському напрямку впродовж дня наші захисники відбили п’ять штурмових дій ворога в районах Верхньокам’янського, Спірного та Григорівки. Наразі, в трьох локаціях ще тривають бої.

На Краматорському напрямку мали місце вісім бойових зіткнень. Активність окупанти проявляли в районі Андріївки, Майського, Часового Яру, Білої Гори, Предтечиного та Кліщіївки.

"Сім спроб противника потіснити наші підрозділи виявились марними, одна атака триває. Ситуація контрольована", — йдеться у повідомленні.

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