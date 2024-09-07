Ситуація покращилась? Зеленський розповів, що відбувається під Покровськом

Ситуація поки що не стабілізована

Ситуація на Покровському напрямку стала для України кращою за останні кілька днів. Однак поки що говорити про повну стабілізацію зарано.

Про це розповів президент Володимир Зеленський в ефірі єдиного марафону новин. Він зазначив, що ситуація там залишається "непростою".

"Я вдячний воїнам, і до виїзду (Зеленський перебуває з візитом в Італії, — ред.) десь три-чотири дні вже ситуація була кращою. Ми промовляли всі ці деталі тричі на день із Сирським", — повідомив він.

Водночас він додав, що поки що говорити про ситуацію на Покровському напрямку зарано.

"Там важлива ситуація, тому зараз я не хочу говорити раніше часу. Коли там все повністю стабілізується, дай Боже, тоді говоритимемо про це", — додав він.

Варто зазначити, що напередодні колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов розповів "РБК Україна", що росіяни на Покровському напрямку зупинили рух прямою і намагаються розширити фланги. Він переконаний, що найближчим часом вони будуть зайняті цим.

Він також нагадав, що глава ГУР Кирило Буданов раніше говорив, що російський наступ на Покровському напрямку затягнувся і не зможе довго продовжуватись.

"Якщо його прогнози збудуться, то до початку жовтня в окупантів не буде ресурсів, вони стануть в оборону, а для нас відкриється вікно можливостей. Як ми ним скористаємося, залежить від допомоги західних партнерів. На жаль, особливо втішних новин немає", — зазначив він. він.

У мережі тим часом з’явилося відео про те, як українські військові піднімають прапор у Нью-Йорку, про окупацію якого раніше заявляли росіяни.

Раніше "Телеграф" писав, що ЗСУ відновили позиції біля Нью-Йорка. Однак росіянам удалося просунутися в іншому напрямку.