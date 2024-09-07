Ситуация улучшилась? Зеленский рассказал, что происходит под Покровском

Ситуация пока не стабилизирована

Ситуация на Покровском направлении стала для Украины лучше за последние несколько дней. Однако пока говорить о полной стабилизации рановато.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в эфире единого марафона новостей. Он отметил, что ситуация там остается "непростой".

"Я благодарен воинам, и до выезда (Зеленский находится с визитом в Италии, — ред.) где-то три-четыре дня уже ситуация была лучше. Мы проговаривали все эти детали три раза в день с Сырским", — сообщил он.

Вместе с тем он добавил, что пока говорить о ситуации на Покровском направлении рано.

"Там важная ситуация, поэтому сейчас я не хочу говорить раньше времени. Когда там все полностью стабилизируется, дай Бог, тогда будем говорить об этом", — добавил он.

Стоит отметить, что накануне бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал "РБК Украина", что россияне на Покровском направлении остановили движение по прямой и пытаются расширить фланги. Он убежден, что в ближайшее время они будут заняты этим.

Он также напомнил, что глава ГУР Кирилл Буданов ранее говорил, что российское наступление на Покровском направлении затянулось и не сможет долго продолжаться.

"Если его прогнозы сбудутся, то к началу октября у оккупантов не будет ресурсов, они станут в оборону, а для нас откроется окно возможностей. Как мы им воспользуемся, зависит от помощи западных партнеров. К сожалению, особо отрадных новостей нет", — отметил он.

В сети тем временем появилось видео того, как украинские военные поднимают флаг в Нью-Йорке, про оккупацию которого ранее заявляли россияне.

Ранее "Телеграф" писал, что ВСУ восстановили позиции возле Нью-Йорка. Однако россиянам удалось продвинуться в другом направлении.