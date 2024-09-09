Війна — день 929: росіяни тиснуть під Покровськом і змінюють тактику обстрілів

Оперативно про головне за добу

Росіяни продовжують вести наступ в області Покровська, але також виявляють значну активність і на інших ділянках фронту, на кшталт Курахівського, Лиманського, Торецького та Куп’янського напрямів. При цьому росіяни змінили тактику повітряного терору і в останні тижні атакують готелі, щоб вбити та поранити більше людей. При цьому через російські обстріли страждають і інші країни, куди регулярно залітають безпілотники.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 9 вересня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Ударні безпілотники окупантів знову обрали ціллю Київ. Кілька БПЛА підлетіло до столиці, по ним працює протиповітряна оборона.

00:00 Росіяни запустили групу БПЛА по Україні. Моніторингові групи повідомляють, що вони були помічені у Сумській та Полтавській областях.

Про те, що відбувалося 6 вересня, читайте у трансляції: Війна — день 926: успіхи ЗСУ під Покровськом та атака Росії на Павлоград

З ситуацією в Україні за 7 вересня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 927: потужний пакет допомоги для України та масований удар дронів РФ

Про новини та події 8 вересня ми розповідали тут: Війна — день 928: у ЗСУ успіхи в Нью-Йорку, а росіяни сповільнилися під Покровськом