Війна — день 928: у ЗСУ успіхи в Нью-Йорку, а росіяни сповільнилися під Покровськом

Оперативно про головне за добу

Російське вторгнення в Україну триває, а бойові дії на фронті залишаються, як і раніше, запеклими. Зі 168 бойових зіткнень, які були зафіксовані за попередню добу, 44 відбулися на Покровському напрямку. Хоча він і залишається найбільш гарячим, але ситуація там почала стабілізуватися, а ЗСУ навіть показали успіх трохи на північ, коли відбили у загарбників частину Нью-Йорка. При цьому, за даними глав розвідки Кирила Буданова, переломний момент у війні ще не настав, але вже наближається.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 8 вересня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Росіяни запустили БПЛА у бік Харківської області. Щонайменше чотири були зафіксовані на підльотах до Чугуєва

Про новини та події 5 вересня ми розповідали тут: Війна — день 925: під Покровськом точаться активні бої, а росіяни змінюють тактику обстрілів

Про те, що відбувалося 6 вересня, читайте у трансляції: Війна — день 926: успіхи ЗСУ під Покровськом та атака Росії на Павлоград

З ситуацією в Україні за 7 вересня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 927: потужний пакет допомоги для України та масований удар дронів РФ