Перелом вже поряд: Буданов дав новий прогноз щодо війни

Глава розвідки каже, що ситуація не може залишатися колишньою вічно

Переломні події у війні Росії проти України ще не настали. Однак, вони вже близько.

Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю "Радіо Хартія". Він провів аналогію з футбольним матчем, зазначивши, що події перебувають на "70 хвилині гри".

Буданов зазначив, що говорив про це раніше і "ми продовжуємо сидіти" у "70-й хвилині" досі.

"Перелому ще немає. Але це все вже поряд. Не може воно все життя так тривати ресурси не є нескінченними. Ні у нас, ні в них", — сказав він.

При цьому глава української розвідки додав, що в найближчі кілька місяців в РФ заплановано зміни в силовому блоці, але поки що невідомо, як вони пройдуть.

За його словами, події можуть розвиватися лише за одним сценарієм, а щоб змінити його, необхідно зробити серйозні кроки.

"Якщо їх немає, то події можуть йти з пункту A до пункту B до пункту C. А скільки часу це займе — вже нікого не цікавить", — підсумував Буданов.

Як повідомлялося раніше, представник ГУР Андрій Юсов раніше говорив, що Україна має плани щодо звільнення Криму, а також щодо знищення мосту через Керченську протоку.