Розвідники "привітали" росіян з днем ГУР: важливі підприємства зазнали кібератаки

Атака була спрямована насамперед на сайти виробників електроніки для ВПК

У день Головного управління розвідки українські хакери зламали кілька вебсайтів російських підприємств. Окрім того, вони знищили внутрішню інформацію.

Про це повідомляє Уніан. На місці деяких російських сайтів користувачі змогли побачити вітальну листівку.

Зокрема, кібератаці зазнали сайти виробників електронних компонентів для радіоелектронної апаратури, у тому числі й для військово-промислового комплексу РФ. Йдеться про компанії "СМКомплект ЕК", "КрістЕлеКом", "КОНТУР-НДІРС", "Чіп-Проф", які займаються виробництвом спеціального обладнання для обробки металів.

Крім того, було вражено популярний інтернет-ресурс "Сімферопольський форум", який використовувався для поширення пропаганди.

"Кіберпростір став ще одним фронтом у сучасній війні і фахівці ГУР уже готують нові операції", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, у День Незалежності російські провайдери мобільного зв’язку та інтернету зазнали масштабної кібератаки, яку провели фахівці Головного управління розвідки (ГУР МОУ) разом з українською кіберспільнотою.