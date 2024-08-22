Показали гірку правду: на російське телебачення увірвалися хакери ГУР (відео)

Контрзаходи росіян не змогли перешкодити кіберфахівцям ГУР МОУ у збереженні доступу до серверів телекомпаній

Хакери Головного управління розвідки (ГУР) зламали російське телебачення. Телеглядачам із РФ показали правду про війну.

Про це "Телеграфу" повідомили джерела в українській розвідці. За їхніми даними, під атакою кіберфахівців опинилися сервери телеканалів Первоуральське ТБ, Євразія 360, Євразія. Перший канал, ПТВ, Луганськ 24 та інші. Частина атакованих каналів входить до медіахолдингу місцевого олігарха Андрія Комарова.

Завдяки успішній операції ГУР російським телеглядачам просто у прайм-тайм тричі показали об’єктивні відеоролики про війну в Україні. Російські кіберфахівці намагалися протистояти атаці, але зробили лише гірше — 9 телеканалів і зовсім "впали".

"Водночас ці контрзаходи не змогли завадити кіберфахівцям ГУР МОУ в збереженні доступу до серверів телекомпаній. Відтак низка телеканалів були змушені припинити власне мовлення на тривалий час з моменту здійснення атаки, про що свідчать і публічні звернення до телеглядачів. Станом на ранок 22 серпня лише телеканал "Євразія 360" та ТВ-3 частково відновили свою роботу, в той час як мовлення інших лишається заблокованим.", — розповіло джерело.

А ось так атака виглядала з боку росіян:

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що хакери ГУР провели "килимове бомбардування" важливої інфраструктури РФ.