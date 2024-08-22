Показали горькую правду: на российское телевидение ворвались "хакеры" ГУР (видео)

Контрмеры россиян не смогли помешать киберспециалистам ГУР МОУ в сохранении доступа к серверам телекомпаний

Хакеры Главного управления разведки (ГУР) взломали российское телевидение. Телезрителям из РФ показали правду о войне.

Об этом "Телеграфу" сообщили источники в украинской разведке. По их данным, под атакой киберспециалистов оказались сервера телеканалов Первоуральск ТВ, Евразия 360, Евразия. Первый канал, ПТВ, Луганск 24 и других. Часть атакованных каналов входят в медиахолдинг местного олигарха Андрея Комарова.

Благодаря успешной операции ГУР российским телезрителям прямо в прайм-тайм трижды показали объективные видеоролики о войне в Украине. Российские киберспециалисты пытались противостоять атаке, но сделали только хуже — 9 телеканалов и вовсе "упали".

"В то же время, эти контрмеры не смогли помешать киберспециалистам ГУР МОУ в сохранении доступа к серверам телекомпаний. Следовательно, ряд телеканалов были вынуждены прекратить собственное вещание на длительное время с момента совершения атаки, о чем свидетельствуют и публичные обращения к телезрителям. По состоянию на утро 22 августа только телеканал "Евразия 360" и ТВ-3 частично возобновили свою работу, в то время как вещание других остается заблокированным", — рассказал источник.

А вот так атака выглядела со стороны россиян:

Напомним, ранее мы писали о том, что хакеры ГУР провели "ковровую бомбардировку" важной инфраструктуры РФ.