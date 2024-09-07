Разведчики "поздравили" россиян с днем ГУР: важные предприятия подверглись кибератаке

Атака была направлена в первую очередь на сайты производителей электроники для ВПК

В день Главного управления разведки украинские хакеры взломали несколько сайтов российских предприятий. Кроме того, они уничтожили внутреннюю информацию.

Об этом сообщает Униан. Отмечается, что на месте некоторых российских сайтов пользователи смогли увидеть поздравительную открытку.

В частности кибератаке подверглись сайты производителей электронных компонентов для радиоэлектронной аппаратуры, в том числе и для военно-промышленного комплекса РФ. Речь идет о компаниях "СМКомплект ЭК", "КристЭлеКом", "КОНТУР-НИИРС", "Чип-Проф", которые занимаются производством специального оборудования для обработки металлов.

Кроме того, был поражен популярный интернет-ресурс "Симферопольский форум", который использовался для распространения пропаганды.

"Киберпространство стало еще одним фронтом в современной войне и специалисты ГУР уже готовят новые операции", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в День Независимости российские провайдеры мобильной связи и интернета подверглись масштабной кибератаке, которую провели специалисты Главного управления разведки (ГУР МОУ) вместе с украинским кибер-сообществом.