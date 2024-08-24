Крим буде звільнено: у розвідці розповіли про плани України

Острів все ще важливий для логістики росіян

Крим для росіян продовжує залишатися важливим логістичним хабом і функціонує як військова база. При цьому Україна має плани щодо його звільнення.

Про це в ефірі "Київ-24" розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. За його словами, розкривати ці плани та анонсувати свої дії ворогові розвідка не буде.

За його словами, росіяни продовжують триматися за Крим, оскільки він залишається важливою територією з погляду військової логістики. Також він залишається для загарбників військовою базою, навіть попри те, що частина аеродромів вже не функціонує, і вони не можуть безпечно розміщувати флот.

"Сили безпеки та оборони мають плани щодо як деокупації українських земель та півострова, так і знищення всіх речей, які цьому заважають", — розповів він, у контексті існування мосту через Керченську протоку.

При цьому він додав, що ГУР не анонсувало удари по російських об’єктах раніше, і не робитиме цього наступного разу.

Як повідомлялося раніше, експерти розповіли "Телеграфу", як Україна може знищити міст, який з’єднує Крим із Росією, і що їй для цього потрібно.