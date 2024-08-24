Крым будет освобожден: в разведке рассказали о планах Украины

Полуостров все еще важен для логистики россиян

Крым для россиян продолжает оставаться важным логистическим хабом, и функционирует как военная база. При этом Украина имеет планы по его освобождению.

Об этом в эфире "Киев 24" рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. По его словам, раскрывать эти планы и анонсировать свои действия врагу разведка не будет.

По его словам, россияне продолжают держаться за Крым, поскольку он остается важной территорией с точки зрения военной логистики. Также он остается для захватчиков военной базой, даже несмотря на то, что часть аэродромов уже не функционирует, и они не могут там безопасно размещать флот.

"Силы безопасности и обороны имеют планы относительно как деоккупации украинских земель и полуострова, так и уничтожения всех вещей, которые этому мешают", — рассказал он, в контексте существования моста через Керченский пролив.

При этом он добавил, что ГУР не анонсировало удары по российским объектам ранее, и не будет делать это в следующий раз.

Как сообщалось ранее, эксперты рассказали "Телеграфу", как Украина может уничтожить мост, который соединяет Крым с Россией, и что ей для этого нужно.