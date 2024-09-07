Перелом уже рядом: Буданов дал новый прогноз по войне

Глава разведки говорит, что ситуация не может оставаться прежней вечно

Переломные события в войне России против Украины еще не наступили. Однако они уже близко.

Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью "Радио Хартия". Он провел аналогию с футбольным матчем, отметив, что события находятся на "70 минуте игры".

Буданов отметил, что говорил об этом ранее и "мы продолжаем сидеть" в "70-й минуте" до сих пор.

"Перелома еще нет. Но это все уже рядом. Не может оно всю жизнь так продолжаться ресурсы не являются бесконечными. Ни у нас, ни у них", — сказал он.

При этом глава украинской разведки добавил, что в ближайшие пару месяцев в РФ запланированы перемены в силовом блоке, но пока неизвестно, как они пройдут.

По его словам, события могут развиваться лишь по одному сценарию, а чтобы изменить его, необходимо сделать серьезные шаги.

"Если их нет, то события могут идти из пункта A в пункт B в пункт C. А сколько времени это займет — уже никого не интересует", — подытожил Буданов.

Как сообщалось ранее, представитель ГУР Андрей Юсов ранее говорил, что у Украины есть планы по освобождению Крыма, а также по уничтожению моста через Керченскую протоку.