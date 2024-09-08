Война — день 928: у ВСУ успехи в Нью-Йорке, а россияне замедлились под Покровском

Оперативно о главном за сутки

Российское вторжение в Украину продолжается, а боевые действия на фронте остаются по-прежнему ожесточенными. Из 168 боевых столкновений, которые были зафиксированы за предыдущие сутки, 44 произошли на Покровском направлении. Хотя оно и остается наиболее горячим, но ситуация там начала стабилизироваться, а ВСУ даже показали успех немного севернее, когда отбили у захватчиков часть Нью-Йорка. При этом по данным глав разведки Кирилла Буданова, переломный момент в войне еще не наступил, но уже близится.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 8 сентября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Россияне запустили БПЛА в сторону Харьковской области. По меньшей мере четыре были зафиксированы на подлетах к Чугуеву

О новостях и событиях 5 сентября мы рассказывали здесь: Война — день 925: под Покровском идут активные бои, а россияне меняют тактику обстрелов

О том, что происходило 6 сентября, читайте в трансляции: Война — день 926: успехи ВСУ под Покровском и атака России на Павлоград

С ситуацией в Украине за 7 сентября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 927: мощный пакет помощи для Украины и массированный удар дронов РФ