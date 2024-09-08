Укр

18 пулевых ранений, рядом вот-вот взорвутся ракеты Stinger: Дмитрий Суходольский о войне и адаптации к гражданской жизни

Автор
Виктория Кушнир
Дата публикации
Читати українською
Автор
Дмитрий Суходольский ("Тима")
Дмитрий Суходольский ("Тима"). Фото Телеграф

Общество должно готовиться к возвращению ветеранов, их будут тысячи, и они имеют свой "вайб"

Почти два десятка пулевых ранений – в шею, глаз, живот, руку, ногу. Наложить турникеты и остановить кровотечение не удается. Машина, в которой находился, загорается, внутри 4 ракеты Stinger, которые вот-вот взорвутся…

О пути в арми, нападении ДРГ, сверхтяжелом лечении после ранения и адаптации к гражданской жизни Дмитрий Суходольский (псевдо "Тима") — ветеран войны, ранее — исполняющий обязанности командира ЗРВ (зенитно-ракетного взвода. — Ред.) 2-го батальона президентской бригады им. Богдана Хмельницкого рассказал Telegraf UA в проекте "Линия сопротивления".

Работал в компании, которая сотрудничала с "Газпромом"

— До Майдана работал в компании, разрабатывавшей проекты для "Газпрома". Когда Россия оккупировала Крым, я уволился с работы и решил пойти в армию.

Подписал контракт, прошел обучение на ПВОшника. Сначала был стрелком ПЗРК (переносной зенитно-ракетный комплекс. Ред.), затем командиром отделения. По истечении срока контракта вернулся к гражданской жизни, начал работать в ІТ-сфере. Когда произошло полномасштабное вторжение, меня отправили в президентскую бригаду имени Богдана Хмельницкого.

Выжить после расстрела

— Май 2022-го, Харьковское направление. Я отвечал за отделение ПЗРК — "Игла", "Стингеры". Выбирали позицию для прикрытия ребят от вражеских самолетов и вертолетов. Я поехал с водителем, двое ребят сзади. На дороге нас встретила ДРГ – пять человек. Двое с пулеметами спереди, трое с "калашами" сзади. Им брать пленных смысла не было – произошел расстрел.

Из лица и шеи сильно шла кровь. День был прохладный, от крови стало тепленько. Потянулся по телефону, чтобы позвонить или написать напоследок жене, и тут вспоминаю, что нет связи. Пытался наложить турникеты, чтобы остановить кровь, но рука болталась – ничего не получилось. От первых пуль как-то повернуло на правую сторону и изрешетило левую часть: шею, глаз — он не видит, бедро, голень, локоть, запястье, подбородок, ноги, левую лопатку, одна пуля прострелила живот и застряла между кишками. Большой палец на правой ноге почти отпал, его пришили.

Машина горит, а в ней ракеты

— Когда нас атаковали, мы были в авто. Водитель, тоже тяжелый "300", выпрыгнул. ДРГ сбежала. Вижу, изнутри начинает гореть машина. У нас полный бак, 4 ракеты ПВО, фугасные заряды, которые вот-вот взорвутся.

Машина ПВО, в которой находился Дмитрий
Машина ПВО, в которой находился Дмитрий

Помочь водителю я был не способен физически, поэтому сказал: "Оползай". Он не двигался, но признаки жизни подавал. Впоследствии он погиб. Ракеты взорвались.

18 пулевых, 33 шрама, 23 операции

— В общем, в результате атаки у меня 18 пулевых ранений, 33 шрама, было 23 операции, в частности, пересадка кожи, и это не финал, травмирован глаз, его спасли чисто как орган, но он не видит.

Как говорил Яценюк: "Куля в лоб, то куля в лоб". С побратимами шутили, что лучше погибнуть, чем вернуться с увечьями. Стать обузой для своей семьи, не нужным ни государству, ни родственникам — я не хотел такого. Сейчас я вижу, что это все было заблуждением. Многие люди с ампутациями ведут почти нормальную жизнь.

Побратимы
Фото из личного архива бойца

После пережитого стал взрослее. Понял, что хочу ребенка. Жизнь – высшая ценность, сегодня есть, завтра может не быть. Надо делать все, что ты сегодня можешь.

Мобилизованные сегодня – ветераны завтра

— Ветераны — это демобилизованные в результате тяжелой травмы. Ты больше не можешь крепко обнять свою мать или жену, поднять на руки ребенка, просто выйти на футбольную площадку со своим сыном и дать ему, хоть и корявый, но пас. Не можешь подарить такие моменты своим родным.

После ранения. Фото из личного архива бойца
После ранения. Фото из личного архива бойца

Перед государством стоит задача создать достойные условия для жизни ветеранов, которые возвращаются с войны.

Каждый мобилизованный сегодня – ветеран завтра. Обществу нужно готовиться к возвращению ветеранов, их будут тысячи, и они имеют свой вайб. Военные вернутся, и им не сразу удастся интегрироваться в гражданскую жизнь. Адаптация может пройти не очень хорошо, если они не будут заняты и не будут находить понимания в обществе.

Раздражает отношение к военным

— Иногда раздражает, как люди относятся к военным. Когда я езжу по Киеву, пользуюсь бесплатным проездом по УБД (участник боевых действий. — Ред.). Один водитель уже меня знал. Видит, что я на остановке, и не стал останавливаться. Просто, увидев меня, поехал дальше.

Один из ста тысяч какую-нибудь глупость выкинет, и это бросает тень на всех военных. У нас так же с ТЦК: один болван человека связал и избил, а потом всех ТЦКшников считают плохими.

После переговоров Россия нападет снова

— Есть у меня страх, что в случае новых переговоров "а-ля Минские договоренности" Запад забудет о войне и перестанет нас поддерживать. Прекратят передавать Украине оружие — максимум доставят поставки, которые были, и все.

Дмитрий Суходольский, журналистка Виктория Кушнир
Дмитрий Суходольский и журналистка Виктория Кушнир. Фото "Телеграф"

А за следующие пять лет, если Путин еще будет жить, они соберут танки, другую технику и снова нападут на нас. Тогда произойдет Буча в других городах.

Тем, кто говорит "давайте договариваться", советую пообщаться с людьми с оккупированных территорий и теми, кто похоронил родных. Скажите тысячам украинских ветеранов, что все это зря, что не нужно было воевать, а нужно договариваться.

Что поможет Украине удержаться?

— Для Украины это последний шанс: либо перестать существовать, либо вырваться и стать мощным государством со временем. Надо произвести переоценку ценностей, перезагрузиться: нам дают такой карт-бланш, нельзя его терять!

Также важно все прорабатывать с западными партнерами. Ряд операций, которые сейчас проводятся в Украине, проходят благодаря их поддержке. Помогло то, что многих "крыс" СБУ поймало и помогало в этом ЦРУ.

В 2022 и 2023 годах в армии было очень много предателей. Над ними качественно поработали, уменьшили их количество, и та операция, которая проводится сейчас на Курщине, тому доказательство.

Теги:
#Ранение #Ветеран