Война — день 929: россияне давят под Покровском и меняют тактику обстрелов

Оперативно о главном за сутки

Россияне продолжают вести наступление в области Покровска, но также проявляют значительную активность и на других участках фронта, вроде Кураховского, Лиманского, Торецкого и Купянского направлений. При этом россияне изменили тактику воздушного террора и в последние недели атакуют гостиницы, чтобы убить и ранить побольше людей. При этом из-за российских обстрелов страдают и другие страны, куда регулярно залетают беспилотники.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 9 сентября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Ударные беспилотники оккупантов снова избрали целью Киев. Несколько БПЛА подлетели к столице, по ним работает противовоздушная оборона.

00:00 Россияне запустили группу БПЛА по Украине. Мониторинговые группы сообщают, что они были замечены в Сумской и Полтавской областях.

О том, что происходило 6 сентября, читайте в трансляции: Война — день 926: успехи ВСУ под Покровском и атака России на Павлоград

С ситуацией в Украине за 7 сентября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 927: мощный пакет помощи для Украины и массированный удар дронов РФ

О новостях и событиях 8 сентября мы рассказывали здесь: Война — день 928: у ВСУ успехи в Нью-Йорке, а россияне замедлились под Покровском