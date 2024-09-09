Украина обойдется? США действительно хотели приобрести F-16 в Греции, но не для нашей армии

Греческие F-16 выбрали из-за их приличного состояния и цены, даже несмотря на то, что это повлекло за собой проблемы

США действительно планировать приобрести в Греции по меньшей мере 32 истребителя F-16, но несмотря на то, что Украине нужны современные самолеты, передавать их Киеву не планировалось. Зато их должны были получить Военно-морские силы США, перед этим списавшие на металлолом собственные тренировочные самолеты F/A-18 (которые тоже могли бы передать Украине).

Об этом сообщил портал авиационных новостей alert5. Отмечается, что 32 греческих истребителя должны были заменить такое же количество самолетов F/A-18, поскольку после списания оказалось – на замену 48 списанным самолетам F/A-18A/B/C/D Hornet есть только 12 F/A-18E/F Super Hornet.

F/A-18 обычно во время учений ВМС США играют роль "агрессора" – противника для американских военных. Поэтому американские офицеры и чиновники начали поиск американских самолетов, которые могли бы заменить списанные машины. Греческие F-16 выбрали из-за их приличного состояния и цены, даже несмотря на то, что это повлекло за собой проблемы с переобучением пилотов эскадрильи "агрессоров".

"Столкнувшись с проблемами при закупке в Греции, мы воспользовались планом ВС США по выводу из эксплуатации более 30 самолетов F-16 с остатком налета от 2000 до 3000 часов", — прокомментировал информацию один из высших офицеров истребительной эскадрильи резерва ВМС США.

Аналитики Defence Express отмечают, что с первого взгляда желание США приобрести самолеты собственного производства для собственных нужд у третьей страны выглядит дико и подозрительно. Но никакой конспирологии здесь нет, поскольку соглашение сорвалось не из-за подозрений о переправке этих самолетов в Украину – стороны банально не согласовали детали.

"Здесь, конечно, можно было бы рассмотреть фантастический сценарий, когда США под видом официальной закупки греческих F-16 для своего резерва на самом деле выкупили бы эти самолеты для Украины — но, опять же, вряд ли бы Греция пошла на такой шаг, потому что в конце концов, появление в Украине "дополнительных" 32 самолетов не осталось бы незаметным и все равно бы выплыло на поверхность. По всей вероятности, в процессе закупки подержанных F-16 стороны просто не смогли договориться про условия такого соглашения", – отметили аналитики.

Отметим, что в конце марта СМИ сообщили, что Украина хочет купить у Греции истребители F-16. Однако премьер-министр Кириакос Мицотакис опроверг намерения страны передать самолеты. Он отметил, что информация СМИ о передаче истребителей F-16 не соответствует действительности.