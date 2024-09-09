Україна обійдеться? США дійсно хотіли придбати F-16 у Греції, але не для нашої армії

Грецькі F-16 обрали через їхній доволі пристойний стан та ціну, навіть попри те, що це потягнуло за собою проблеми

США дійсно планувати придбати у Греції щонайменше 32 вживані винищувачі F-16, але попри те, що Україні потрібні сучасні літаки, передавати їх Києву не планувалося. Зате їх повинні були отримати Військово-морські сили США, які перед цим списали на брухт власні тренувальні літаки F/A-18 (які теж могли б передати Україні)..

Про це повідомив портал авіаційних новин alert5. Відзначається, що 32 грецькі винищувачі повинні були замінити таку ж кількість літаків F/A-18, оскільки після списання виявилося – на заміну 48 списаним літакам F/A-18A/B/C/D Hornet є тільки 12 F/A-18E/F Super Hornet.

F/A-18 зазвичай під час навчань ВМС США грають роль "агресора" – противника для американських військових. Тому американські офіцери та посадовці почали пошук вживаних американських літаків, які могли б замінити списані машини. Грецькі F-16 обрали через їхній доволі пристойний стан та ціну, навіть попри те, що це потягнуло за собою проблеми з перенавчанням пілотів ескадрильї "агресорів".

"Зіштовхнувшись із проблемами під час закупівлі у Греції, ми скористалися планом ПС США із виведення з експлуатації понад 30 літаків F-16 із залишком нальоту від 2000 до 3000 годин", — прокоментував інформацію один з вищих офіцерів винищувальної ескадрильї резерву ВМС США Травер Фордхем.

Аналітики Defence Express відзначають, що з першого погляду бажання США придбати літаки власного виробництва для власних потреб в третьої країни виглядає дико та підозріло. Але жодної конспірології тут немає, оскільки угода зірвалася не через підозри про переправку цих літаків в Україну – сторони банально не погодили деталі.

"Тут, звичайно, можна було б розглянути фантастичний сценарій, коли США під виглядом офіційної закупівлі грецьких F-16 для свого резерву насправді б викупили ці літаки для України — але, знову ж таки, навряд чи б Греція пішла б на такий крок, бо зрештою поява в Україні "додаткових" 32 літаків не залишилася б непомітною і все одно б випливла на поверхню. Цілком ймовірно, що у процесі закупівлі вживаних F-16 сторони просто не змогли домовитися за умови такої угоди", – відзначили аналітики.

Зазначимо, що наприкінці березня ЗМІ повідомили, що Україна хоче купити у Греції винищувачі F-16. Проте прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс заперечив наміри країни передати літаки. Він зауважив, що інформація ЗМІ про передачу винищувачів F-16 не відповідає дійсності.