Не только операция на Курщине: в ВСУ рассказали, как удалось приостановить наступление россиян под Покровском

РФ наступает и на других направлениях

Наступление войск РФ на Покровском направлении удалось приостановить. Это стало возможным благодаря нескольким факторам.

Об этом рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, пишет РБК-Украина. По его словам, в частности, на это повлияла операция ВСУ в Курской области.

"Курская область о себе непрерывно напоминает. И резервы, которые могли привлечь осенью этого года на Покровске, враг тянет на Курщину, кто бы что ни говорил", — подчеркнул Тимочко.

В то же время он отметил, что бои также продолжаются и на других направлениях. Поэтому, по словам Тимочко, россияне не могут снять оттуда необходимое количество подразделений и перебросить под Покровск.

"Второй момент и тоже важный, что действительно ВСУ там провели накопление сил техники, средств. Кроме этого и вражеский импульс не мог быть до бесконечности", — заявил он.

Тимочко подчеркнул, что враг наступал и планирует наступать па линии Угледар – Курахово – Покровск. По его словам, это является важным моментом.

"Иначе, если только одно Покровское направление, то они понимают, что есть огромные шансы для того, что они могут быть или отрезаны — этот выступ на Покровск, или в любом случае он может попасть под серьезный огневой контроль ВСУ, в частности, артиллерии. Поскольку ширина этого выступа (25 км) не дает им возможности полностью прикрывать свои силы в этом выступе. Мы понимаем, что, по сути, для даже бригадного уровня ствольной артиллерии — это абсолютно простая задача", — подытожил Тимочко.

Напомним, 5 сентября главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что украинским военным удалось остановить продвижение россиян на Покровском направлении. По его словам, избранная Украиной стратегия работает.