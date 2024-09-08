"Вписали в список целей": Стерненко обратил внимание на тревожный момент с обстрелами РФ

Активист говорит, что это преступление против человечности

Россияне все чаще начали атаковать гражданские объекты и жилые застройки Украины, в частности это касается ударов по гостиницам за первую неделю сентября. Армия России и дальше будет продолжать это делать.

Такое мнение на своей странице в Телеграмме высказал волонтер и активист Сергей Стерненко. По его словам, россияне буквально вписали себе в список плановых целей отели и бьют по ним почти ежедневно.

"Вилково, Одесчина. Удар по гостинице сегодня. Николаевка, Донецкая область. Удар по гостинице вчера. Кривой Рог, удар по гостинице накануне. За последние недели россияне буквально вписали себе в список плановых целей гостиницы и бьют по ним почти ежедневно. То, что это преступление против человечности даже не обсуждается", — пишет Стерненко.

Активист добавил, что это стоит всем учитывать при планировании поездок. А особенно иностранным журналистам.

Удары РФ по гостиницам — что известно

Напомним, рано утром в среду, 4 сентября, российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Враг попал в объект гражданской инфраструктуры в центре города, взрывной волной повреждено более 10 многоэтажек.

Кроме того, войска РФ вечером 7 сентября ударили по гостинице в городе Николаевка Донецкой области. В результате атаки города тремя авиабомбами здание было разрушено, под завалами находятся люди.

Ночью воскресенья, 8 сентября, российские оккупанты нанесли удар беспилотниками по городу Вилково Одесской области на границе с Румынией. По данным военных, зафиксированы попадания. Там пострадала гражданская инфраструктура, гостинично-ресторанный комплекс.

Ранее "Телеграф" писал, что днем в субботу, 7 сентября, в Харькове прогремел ряд мощных взрывов.