"Вписали до списку цілей": Стерненко звернув увагу на тривожний момент із обстрілами РФ

Активіст каже, що це злочин проти людяності

Росіяни все частіше почали атакувати цивільні обʼєкти та житлові забудови України, зокрема, це стосується ударів по готелях за перший тиждень вересня. Армія Росії і далі продовжуватиме це робити.

Таку думку на своїй сторінці в Телеграм висловив волонтер та активіст Сергій Стерненко. За його словами, росіяни буквально вписали собі у список планових цілей готелі та бʼють по них майже щоденно.

"Вилкове, Одещина. Удар по готелю сьогодні. Миколаївка, Донеччина. Удар по готелю вчора. Кривий Ріг, удар по готелю напередодні. За останні тижні росіяни буквально вписали собі у список планових цілей готелі та бʼють по них майже щоденно. Те що це злочин проти людяності, навіть не обговорюється", — пише Стерненко.

Активіст додав, що на це варто усім зважати при плануванні поїздок. А особливо іноземним журналістам.

Удари РФ по готелях — що відомо

Нагадаємо, рано вранці у середу, 4 вересня, російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Ворог поцілив в об'єкт цивільної інфраструктури в центрі міста, вибуховою хвилею пошкоджено понад 10 багатоповерхівок.

Окрім цього, війська РФ ввечері 7 вересня вдарили по готелю у місті Миколаївка Донецької області. Внаслідок атаки міста трьома авіабомбами будівлю було зруйновано, під завалами перебувають люди.

Уночі неділі, 8 вересня, російські окупанти завдали удару безпілотниками по місту Вилкове Одеської області, що на кордоні з Румунією. За даними військових, зафіксовані влучання. Там постраждала цивільна інфраструктура, готельно-ресторанний комплекс.

Раніше "Телеграф" писав, що вдень у суботу, 7 вересня, у Харкові прогриміла низка потужних вибухів.