Вірменія продає зброю Україні? Росіяни в паніці через "проєвропейську" позицію країни

Мова про радянське озброєння

Після того, як прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян припинив участь своєї країни у військовому блоці ОДКБ з Росією, проросійські Z-канали почали масово поширювати повідомлення про нібито продаж Вірменією радянської зброї Україні.

Зокрема, російські ресурси повідомляли про масові постачання Вірменією зброї Україні. Нібито це були снаряди для артилерії, танки та засоби ППО. А от Z-канал Fighterbomber пішов далі: за його інформацією, вірмени уже почали передавати нам свої зенітно-ракетні системи С-300, "Буки", "Оси" та "Тори".

За словами росіян, після того, як справи у військовому співробітництві між Вірменією та Росією погіршилися, вірмени почали зближуватися з НАТО. Цьому нібито передувало те, що Пашинян заявив про намір Вірменії вийти з ОДКБ, після чого країна припинила фінансування цієї організації. Тоді ж Сполучені Штати та Вірменія заявили про стратегічне партнерство і розширення двостороннього військового співробітництва. У липні на території Вірменії навіть відбулися спільні військові навчання за участю американських збройних сил.

Вірменія також посилила партнерство з Європейським Союзом. За прикладом України, Вірменії може бути наданий безвізовий режим з ЄС в обмін на проведення реформ, пишуть Z-канали. Франція, за їхніми словами, вже продає Вірменії зброю і начебто не проти замінити Росію в будівництві атомної електростанції у Вірменії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Ірані визнали надання Росії балістичних ракет для війни в Україні. Це прокоментував член комітету з національної безпеки парламенту Бахшаїш Ардестані.зброя