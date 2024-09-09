Армения продает оружие Украине? Россияне в панике из-за "проевропейской" позиции страны

Речь идет о советском вооружении

После того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян прекратил участие своей страны в военном блоке ОДКБ с Россией, пророссийские Z-каналы начали массово распространять сообщения о якобы продаже Арменией советского оружия Украине.

В частности, российские ресурсы сообщали о массовых поставках Армении оружия Украине. Вроде бы это были снаряды для артиллерии, танки и средства ПВО. А вот Z-канал Fighterbomber пошел дальше: по его информации, армяне уже начали передавать нам свои зенитно-ракетные системы С-300, "Буки", "Осы" и "Торы".

По словам россиян, после того, как дела в военном сотрудничестве между Арменией и Россией ухудшились, армяне начали сближаться с НАТО. Этому якобы предшествовало, что Пашинян заявил о намерении Армении выйти из ОДКБ, после чего страна прекратила финансирование этой организации. Тогда же Соединенные Штаты и Армения заявили о стратегическом партнерстве и расширении двустороннего военного сотрудничества. В июле на территории Армении даже состоялись совместные военные учения с участием американских вооруженных сил.

Армения также усилила партнерство с Европейским союзом. По примеру Украины, Армении может быть предоставлен безвизовый режим с ЕС в обмен на проведение реформ, пишут Z-каналы. Франция, по их словам, уже продает Армении оружие и вроде бы не прочь заменить Россию в строительстве атомной электростанции в Армении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Иране признали предоставление России баллистических ракет для войны в Украине. Это прокомментировал член комитета по национальной безопасности парламента Бахшаиш Ардестани.