Россияне продвигаются на Покровском направлении: где зафиксирован успех армии РФ (карта)

Ожесточенные бои продолжаются

Российская армия продолжает атаковать украинские территории и имеет определенные успехи на одном из самых горячих направлений — Покровском. Зафиксировано продвижение россиян в Донецкой области.

Как отмечает аналитический портал DeepStatе, уточнена линия столкновения возле Торецка.

Также зафиксировано продвижение российской армии у Новогродовки на Покровском направлении, город частично под оккупацией. Есть успехи у захватчиков в направлении Красногоровки и Угледара.

Как пишет Институт изучения войны (ISW), российские войска, по состоянию на 9 сентября, также продвинулись вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. В то же время украинские бойцы наносят удары по российским войскам в центре Макеевки (юго-западнее Сватового) и северо-западнее Песчаного (юго-восточнее Купянска).

Российская армия также заявляла о расширении захваченных территорий возле Сыновки к северо-востоку от Купянска и в районе Невского юго-западнее Сватового.

Однако, по словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, Синьковка остается спорной "серой зоной".

Так же ISW пишет о продвижении оккупантов возле Часового Яра, в частности, на запад Калиновки. Относительно боев у Торецка аналитики говорят об усилении наступления российской армии, но без успехов по состоянию на вечер 9 сентября.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что РФ атаковала Силы обороны химическими боеприпасами, что о них известно.