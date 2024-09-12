Россияне оккупировали еще один населенный пункт: где им удалось продвинуться (карта боев)

Продвижение оккупантов зафиксировано сразу возле нескольких населенных пунктов

Российские захватчики имеют успех в Донецкой области, где продолжаются бои. Врагу удалось оккупировать одно село, а также продвинуться сразу возле нескольких населенных пунктов.

Об этом в четверг, 12 сентября, сообщают аналитики проекта DeepState в своем Telegram-канале. Вместе с тем была опубликована обновленная карта боев.

"Враг оккупировал Лесовку, а также продвинулся возле Лесовки, Клещиевки, Невельского, в Украинске и окрестностях. Уточнен район Калиновки", – говорится в сообщении.

До этого аналитики информировали, что противник продвинулся возле Мариновки, в Украинске и окрестностях. Еще за день до этого было зафиксировано продвижение в Красногоровке, у Новогродовки и Угледара.

Также в сентябре войска РФ захватили Водяное и продвинулись в Гродовке.

Как сообщали в Генштабе, на Покровском направлении с начала суток 11 сентября в районах населенных пунктов Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоалександровки, Гродовки, Новотроицкого, Новогродовки, Селидова и Михайловки украинские войска отразили 30 наступательных и штурмовых действий врага.

По предварительным данным, враг потерял 276 человек живой силы, также уничтожены два танка, две артиллерийские системы, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и две единицы специальной техники противника. Еще один танк, две боевые бронированные машины и одна артсистема врага повреждена.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале сентября главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что украинским военным удалось остановить продвижение российских оккупантов на Покровском направлении. Он подчеркнул, что избранная Украиной стратегия работает. Также главком добавил, что количество артиллерийских обстрелов, а также интенсивность наступления уменьшились.