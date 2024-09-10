Не Покровськ: яке місто хочуть захопити росіяни на Донбасі (мапа)

Покровськ зараз не головна мета загарбників

Покровський напрямок залишається найгарячішим напрямком на фронті, проте напрямок російського удару змістився. При цьому сам Покровськ вже частково взятий під вогневий контроль росіянами.

Про це розповів співзасновник аналітичного ресурсу DeepState Роман Погорілий в ефірі "Київ 24". За його словами, ситуація дуже напружена.

"Є інформація, що вони (росіяни, — ред) перекидають нові резерви в той район. Тобто вони намагаються шукати якісь слабкі місця, десь пробиватися, перегруповуватися. І, на жаль, ця динаміка там не спадає", — розповів він.

При цьому Погорілий додав, що певною мірою росіяни мають вогневий контроль над Покровськом. За його словами, це видно навіть з останніх новин про те, що туди почало частіше прилітати.

Боєць ЗСУ, який пише під нікнеймом Mannerheims son, зазначив, що головним напрямком для окупантів зараз є напрямок Карлівка у бік Курахового.

"Противник прагне оволодіти Кураховим, чим в подальшому змусити відступити усе Вугледарське угруповання СОУ разом з залишками угрупування Красногорівки", — написав він.

За його словами, такий крок дозволить зняти ризики контратаки ЗСУ на напрямі Костянтинівка-Очеретино, яка могла б суттєво ускладнити життя росіянам у цьому районі.

Військовий оглядач "Інформаційного опору" Костянтин Машовець своєю чергою каже, що росіяни намагаються тиснути у бік Покровська і тими ж силами намагаються вибити ЗСУ з районів Бажаного Першого та Бажаного Другого. Через це у них виникли проблеми із просуванням в обох місцях.

Однак він зазначає, що ситуація у південній частині цієї ділянки фронту залишається надзвичайно важкою, а у противника там все одно є більше ресурсів, ніж українські захисники.

Нагадаємо, 5 вересня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що українським військовим вдалося зупинити просування росіян на Покровському напрямку. За його словами, обрана Україною стратегія працює.