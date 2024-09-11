Війна — день 931: росіяни "буксують" під Покровськом і намагаються оточити Вугледар

Оперативно про головне за добу

Російський наступ на сході України "буксує", але все ще продовжується. Найбільша кількість бойових дій відбувається під Покровськом, проте окупанти найсильніше тиснуть не на саме місто, а трохи далі на південний захід у бік Курахового. Крім того, загарбники намагаються оточити Вугледар, оскільки зрозуміли, що штурмувати місто в лоб безглуздо.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 11 вересня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Румунія збере засідання комітету Сенату з питань оборони, щоб змінити законодавство, яке не дозволяє збивати російські дрони, що залітають на її територію.

Про новини та події 8 вересня ми розповідали тут: Війна — день 928: у ЗСУ успіхи в Нью-Йорку, а росіяни сповільнилися під Покровськом

Про те, що відбувалося 9 вересня, читайте у трансляції: Війна — день 929: росіяни тиснуть під Покровськом і змінюють тактику обстрілів

З ситуацією в Україні за 10 вересня ви можете ознайомитися в цьому матеріалі: Війна — день 930: Покровський напрямок вже не "найгарячіший", а в Росії нова зброя з Ірану