Війна — день 931: росіяни "буксують" під Покровськом і намагаються оточити Вугледар
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Оперативно про головне за добу
Російський наступ на сході України "буксує", але все ще продовжується. Найбільша кількість бойових дій відбувається під Покровськом, проте окупанти найсильніше тиснуть не на саме місто, а трохи далі на південний захід у бік Курахового. Крім того, загарбники намагаються оточити Вугледар, оскільки зрозуміли, що штурмувати місто в лоб безглуздо.
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 11 вересня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.
00:00 Румунія збере засідання комітету Сенату з питань оборони, щоб змінити законодавство, яке не дозволяє збивати російські дрони, що залітають на її територію.
Про новини та події 8 вересня ми розповідали тут: Війна — день 928: у ЗСУ успіхи в Нью-Йорку, а росіяни сповільнилися під Покровськом
Про те, що відбувалося 9 вересня, читайте у трансляції: Війна — день 929: росіяни тиснуть під Покровськом і змінюють тактику обстрілів
З ситуацією в Україні за 10 вересня ви можете ознайомитися в цьому матеріалі: Війна — день 930: Покровський напрямок вже не "найгарячіший", а в Росії нова зброя з Ірану