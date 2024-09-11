Война — день 931: россияне "буксуют" под Покровском и пытаются окружить Угледар

Оперативно о главном за сутки

Российское наступление на востоке Украины "буксует", но все еще продолжается. Наибольшее количество боевых действий происходит под Покровском, однако оккупанты сильнее всего давят не на сам город, а несколько юго-западнее в сторону Курахово. Кроме того, захватчики пытаются окружить Угледар, поскольку поняли, что штурмовать город в лоб бессмысленно.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 11 сентября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Президент США Джо Байден отвечая на вопрос о том, будет ли снято ограничение для Украины на использование дальнобойного оружия по России ответил: "Мы как раз работаем над этим".

00:00 Румыния соберет заседание комитета Сената по вопросам обороны, чтобы изменить законодательство, которое не позволяет сбивать российские дроны, залетающие на ее территорию.

О новостях и событиях 8 сентября мы рассказывали здесь: Война — день 928: у ВСУ успехи в Нью-Йорке, а россияне замедлились под Покровском

О том, что происходило 9 сентября, читайте в трансляции: Война — день 929: россияне давят под Покровском и меняют тактику обстрелов

С ситуацией в Украине за 10 сентября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 930: Покровское направление уже не самое "горячее", а у России новое оружие из Ирана