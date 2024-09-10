Война — день 930: Покровское направление уже не самое "горячее", а у России новое оружие из Ирана

Оперативно о главном за сутки

Российское наступление на востоке Украины продолжается, однако впервые за несколько месяцев Покровское направление перестало быть самым "горячим". За предыдущие сутки там произошло 33 боевых столкновения, хотя обычно эта цифра примерно в два раза больше. Это связано с тем, что основное давление оккупантов сместилось чуть западнее и перешло на Кураховское направление, где было зафиксировано 46 российских атак. На фоне этого стало известно, что россияне получили иранские баллистические ракеты, поэтом прифронтовым городам стоит особо бдительными.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 10 сентября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Россия существенно нарастила производство танков и артиллерии. Если в 2022 году они производили примерно 40 танков в месяц, то теперь могут делать более 130.

С ситуацией в Украине за 7 сентября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 927: мощный пакет помощи для Украины и массированный удар дронов РФ

О новостях и событиях 8 сентября мы рассказывали здесь: Война — день 928: у ВСУ успехи в Нью-Йорке, а россияне замедлились под Покровском

О том, что происходило 9 сентября, читайте в трансляции: Война — день 929: россияне давят под Покровском и меняют тактику обстрелов