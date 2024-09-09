Под угрозой девять областей: куда достанут ракеты, которые РФ получила от Ирана

Сбить ракеты будет сложно

Иран передал России баллистические ракеты Fath-360, которые могут стать серьезной проблемой для прифронтовых областей. Сейчас существует небольшое количество средств ПВО способных с ними эффективно бороться.

Об этом в разговоре с "РБК-Украина" рассказал эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце. По его словам, иранцы позиционируют свою разработку как аналог американского HIMARS с дальностью стрельбы от 30 до 120 километров.

Эксперт отметил, что иранцы заявляют, что ракета способна поражать цели с точностью от 3 до 10 метров. При этом боеголовка имеет вес от 50 до 100 килограмм.

"Данные ракеты летят с очень высокой скоростью — около 4 махов (около 4,2 тысячи км/ч, — ред). Это существенно усложняет возможности для уничтожения таких ракет. Уничтожить такие ракеты можно лишь очень ограниченным количеством систем ПВО, которые способны сбивать баллистическое вооружение", — сказал он.

К таковым, по словам Долинце, можно отнести Patriot, Nasams и С-300. Однако в первых двух Украина испытывает дефицит пусковых установок, а для С-300 становится очень сложно найти ракеты.

"К сожалению, имея такое большое количество ракет, около 200, большую часть из них скорее всего мы перехватить не сможем", — сказал эксперт.

Однако он добавил, что из-за небольшой дальности, эти ракеты будут составлять основную угрозу именно для военнослужащих ВСУ на передовой, а также для прифронтовых населенных пунктов. То есть речь идет о Харьковской, Сумской, Черниговской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.

Как сообщалось ранее, 9 сентября Тегеран подтвердил, что передал российской армии баллистические ракеты в обмен на сою и пшеницу.