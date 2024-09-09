Під загрозою дев’ять областей: куди дістануть ракети, які РФ отримала від Ірану

Збити ракети буде складно

Іран передав Росії балістичні ракети Fath-360, які можуть стати серйозною проблемою для прифронтових областей. Зараз існує невелика кількість засобів ППО, здатних з ними ефективно боротися.

Про це у розмові з "РБК-Україна" розповів експерт з питань розвитку авіаційного ринку Богдан Долінце. За його словами, іранці позиціонують свою розробку як аналог американського HIMARS із дальністю стрільби від 30 до 120 кілометрів.

Експерт зазначив, що іранці заявляють, що ракета здатна вражати цілі із точністю від 3 до 10 метрів. При цьому боєголовка має вагу від 50 до 100 кг.

"Дані ракети летять із дуже високою швидкістю — близько 4 махів (близько 4,2 тисячі км/год, — ред). Це суттєво ускладнює можливості для знищення таких ракет. Знищити такі ракети можна лише дуже обмеженою кількістю систем ППО, які здатні збивати балістичне озброєння", — сказав він.

До таких, за словами Долінце, можна віднести Patriot, Nasams та С-300. Однак у перших двох Україна зазнає дефіциту пускових установок, а для С-300 стає дуже складно знайти ракети.

"На жаль, маючи таку велику кількість ракет, близько 200, більшу частину з них, швидше за все, ми перехопити не зможемо", — сказав експерт.

Однак він додав, що через невелику дальність ці ракети становитимуть основну загрозу саме для військовослужбовців ЗСУ на передовій, а також для прифронтових населених пунктів. Тобто йдеться про Харківську, Сумську, Чернігівську, Донецьку, Луганську, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську та Миколаївську області.

Як повідомлялося раніше, 9 вересня Тегеран підтвердив, що передав російській армії балістичні ракети в обмін на сою та пшеницю.